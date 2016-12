Usa, Biden: "Non sono preoccupato, la Casa Bianca è in buone mani"

"La Casa Bianca è in buone mani". Lo ha detto il vicepresidente americano, Joe Biden, dicendosi non preoccupato sulla preparazione nuova amministrazione Trump ad assumere il controllo della Casa Bianca. "Dal primo giorno sarà in buone mani", ha ribadito. Biden e sua moglie Jill si sono intrattenuti a pranzo con il vicepresidente eletto, Mike Pence, e sua moglie Karen, offrendo loro anche un tour della residenza.