Usa, Bernie Sanders: "Per Hillary Clinton ho fatto del mio meglio"

"Le elezioni sono finite, ho fatto del mio meglio per Hillary Clinton". Risponde cosi Bernie Sanders, il senatore liberal che aveva sfidato Hillary Clinton alle primarie democratiche, alla Cnn che gli chiede se ritiene che avrebbe potuto battere Donald Trump se fosse stato lui il candidato democratico. E a coloro che sono scesi in piazza per protestare contro l'elezione di Trump dice di "non disperare" e essere più coinvolti e attivi in politica.