23:19 - Fuori programma per Barack Obama, andato all'ospedale militare di Bethesda, nel Maryland, per una rapida quanto improvvisa visita. Secondo quanto spiega la Casa Bianca, soffrirebbe di mal di gola. I media sottolineano come sia raro che il presidente ricorra a cure fuori dalla residenza presidenziale. Ma il portavoce Josh Earnest ha assicurato come non ci sia nulla che preoccupi nelle condizioni di salute di Obama.