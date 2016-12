Usa, Barack Obama nel quartier generale della Cia per punto situazione

Visita del presidente Usa Barack Obama al quartier generale della Cia. La visita arriva mentre gli Stati Uniti stanno valutando se inviare più forze in Iraq contro l'Isis. Obama vuole essere aggiornato sulla campagna contro il Califfato in Iraq e anche in Siria, come pure sugli sforzi diplomatici per risolvere la guerra civile siriana. Tra una settimana il presidente si recherà in Arabia Saudita per un summit con i leader dei Paesi del Golfo Persico.