Usa, Barack Obama: "Michelle non correrà mai per la presidenza"

"Michelle non correrà mai per la presidenza degli Stati Uniti". Lo ha detto Barack Obama, deludendo così una grande fetta dell'elettorato democratico che ha manifestato grande apprezzamento per la first lady, scesa in campo a sostegno di Hillary Clinton. "E' talentuosa e brillante, non potrei essere più orgoglioso di lei, ma Michelle non ha la pazienza o l'inclinazione per essere lei stessa un candidato", ha sottolineato il presidente Usa.