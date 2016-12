Usa, Barack Obama "davvero preoccupato" per l'ascesa di Donald Trump

Barack Obama si è detto "davvero preoccupato" per il futuro del partito repubblicano e per la candidatura di Donald Trump alla Casa Bianca. "La presidenza è un incarico serio, non un reality show", spiega il presidente Usa. Per questo "vorrei che il candidato conservatore fosse qualcuno che comprende i problemi del Paese". Rincara la dose la democratica Hillary Clinton: "Le sue idee di politica economica sono sbagliate e pericolose".