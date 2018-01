Usa, Bannon su Trump: "E' un grande uomo, lo sostengo ogni giorno"

Il presidente americano Donald Trump "è un grande uomo, lo sapete, lo sostengo ogni giorno". E' il primo commento di Steve Bannon , ex capo della strategia politica della Casa Bianca, dopo che il tycoon lo ha ripudiato pubblicamente per le rivelazioni su di lui e sulla sua famiglia nel libro "Fire and Fury: The Trump White House". Intanto i legali di Trump hanno chiesto di bloccare la pubblicazione del volume, ipotizzando il reato di diffamazione.

Le anticipazioni del volume scritto da Michael Wolff si sono abbattute su Washington come un terremoto. Alcuni stralci hanno fatto infuriare Trump, in particolare per il giudizio degli incontri organizzati con i russi alla Trump Tower dal genero del presidente, Jared Kushner.



Gli avvocati di Trump hanno inviato una lettera di diffida a Bannon e rivolta contro "qualsiasi ulteriore pubblicazione, distribuzione e diffusione del libro" di Wolff. L'avvocato Charles Harder scrive in particolare che Bannon "ha rotto l'accordo di confidenzialità, tra altre cose, comunicando con l'autore Michael Wolff riguardo il signor Trump e i membri della sua famiglia". Il legale accusa l'ex consigliere del tycoon di "aver rivelato informazioni confidenziali" e di aver fatto commenti "chiaramente diffamatori" nei confronti del capo dello Stato e dei suoi familiari.



Dalle dichiarazioni sul Russiagate di Bannon - accolte dal presidente con un tweet nel quale ha dato del "fuori di testa" al suo ex consigliere - alle asserite ambizioni presidenziali della figlia di Trump, Ivanka, si tratta di materiale esplosivo anticipato dal New York Magazine, dal Guardian e dal Washington Post. La portavoce della Casa bianca ha risposto che si tratta di notizie "completamente false".



Alcuni stralci: l'inattesa vittoria elettorale - "Poco dopo le 20, nell'Election Night, quando il trend inaspettato (cioè il fatto che Trump potesse vincere) sembrava confermato, Donald Trump Jr. disse a un amico che suo padre ha l'aria di chi ha visto un fantasma. La futura first lady Melania era in lacrime, e non erano lacrime di gioia", recita un passaggio del libro. "C'è stato, nello spazio di poco più di un'ora, nell'osservazione non divertita di Steve Bannon, un Trump confuso che si trasformava in un Trump incredulo e infine in un Trump terrorizzato. Ma doveva venire l'ultima trasformazione: improvvisamente Trump divenne l'uomo che credeva di meritare di essere, e pienamente capace di essere, il presidente degli Stati uniti".