Usa: Bannon ipotizza incontri Trump-Russi, Casa Bianca smentisce

L'ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon ritiene che anche Donald Trump abbia partecipato all'incontro con esponenti russi alla Trump Tower durante la campagna elettorale, ipotizzando che il figlio Don Jr abbia portato gli ospiti nell'ufficio del padre. Circostanza prontamente smentita: "Come il presidente ha dichiarato molte volte, no. E non era parte o a conoscenza di ciò", ha detto la portavoce Sarah Sanders.