Usa, Bannon ha pensato a candidatura se Trump fuori da scena

Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, si è detto convinto di essere il perfetto candidato per succedere a Donald Trump alla presidenza nel caso questo si faccia da parte o sia oggetto di impeachment. E' quanto emerge in un nuovo libro in uscita. Nello stesso libro si sottolinea che Bannon avrebbe preso in considerazione anche di fondare un nuovo partito politico come punto di riferimento per "nazionalisti economici".