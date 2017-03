Usa, bando migranti: fermato in aeroporto il figlio di Muhammad Ali

Il figlio di Muhammad Ali è stato fermato nuovamente in aeroporto negli Usa. Il ragazzo e la madre, la seconda moglie della leggenda, sono stati bloccati all'aeroporto di Washington, dove si erano recati per fare lobby contro il razzismo. I due erano già stati fermati sempre in aeroporto nelle scorse settimane, dopo il primo decreto di Donald Trump sull'immigrazione, per accertamenti e per rispondere a domande sulla religione musulmana.