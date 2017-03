Usa:bando migranti bis,corte Wisconsin a favore di rifugiato siriano

Il nuovo bando di Donald Trump che limita gli arrivi da sei Paesi a maggioranza musulmana accusa la sua prima sconfitta in tribunale. Un giudice federale del Wisconsin ha bloccato la direttiva relativa a una famiglia di rifugiati siriani che vive nello Stato. In questo caso, ha stabilito la corte, il decreto non può essere usato per ritardare gli sforzi dell'uomo per cercare di portare sua moglie e sua figlia negli Stati Uniti.