Usa, bambina di tre anni trova un'arma: si spara alla testa e muore

Un'altra tragedia negli Stati Uniti provocata da un'arma da fuoco. Una bimba di 3 anni ha trovato una pistola dentro la casa dove era in visita con la famiglia, si è sparata alla testa ed è morta. La tragedia è avvenuta a Lemoore, nel sud della California. In base a quanto riferiscono i media Usa, la bambina si trovava nell'appartamento di due amiche di famiglia, si è allontanata prima in bagno e poi in una delle camere da letto. A quel punto, ha raccontato la madre, si è sentito uno sparo.

La polizia e l'ambulanza sono intervenute in brevissimo tempo, ma la bimba è stata dichiarata morta all'arrivo in ospedale. La pistola, riferisce la polizia di Lemoore, appartiene ad uno degli inquilini dell'appartamento, ma non aveva la sicura. "La tragedia si poteva evitare", ha detto l'agente Metthew Smith. Al momento non sono stati effettuati arresti o esposte denunce, ma il proprietario dell'arma da fuoco e uno degli inquilini dell'appartamento dove è avvenuta la tragedia potrebbero essere incriminati per negligenza, fa sapere la polizia.