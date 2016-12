Usa, bambina di sette anni sopravvive a un incidente aereo e chiama i soccorsi

09:20 - Una bambina di sette anni è sopravvissuta miracolosamente a un incidente aereo nel quale sono rimaste uccise quattro persone a Lyon County, in Kentucky. Ad allertare i soccorsi è stata proprio la piccola, che, circa mezz'ora dopo lo schianto, si è presentata in un'abitazione della zona raccontando quanto era accaduto. Grazie alla sua testimonianza, i soccorritori hanno localizzato i resti del piccolo Piper.

Le ricerche sono durate quasi due ore. Quando polizia e vigili del fuoco sono riusciti a individuare l'area dell'incidente, in un bosco vicino il lago Kentucky, una delle più popolari attrazioni turistiche della zona, per le persone a bordo non c'era più nulla da fare.



Distrutta la famiglia della bimba - Le vittime sono Marty Gutzler, 49 anni, padre della piccola, che era alla guida dell'aereo. Morte anche la moglie dell'uomo e madre dalla bambina, Kim, 45 anni, la sorellina di 9 anni, Piper, e la cuginetta di 14 anni, Sierra Wilder. La famiglia era originaria di Nashville, in Tennessee. I cinque erano di ritorno da Key West, in Florida, dove avevano festeggiato il Capodanno. L'aereo sarebbe dovuto atterrare a Mount Vernon, in Illinois.



La polizia: "Viva per miracolo" - "E' un miracolo che la bambina sia sopravvissuta", ha commentato il sergente Dean Patterson della polizia di Stato del Kentucky. "E' riuscita a uscire da sola dalle macerie e a raggiungere l'abitazione più vicina per raccontare ciò che era accaduto". La piccola, in stato di shock, è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazione.