Usa, bacio lesbo in strada: fermate

Una coppia lesbica in vacanza alle Hawaii (Stati Uniti) è stata arrestata per un bacio in pubblico. Le due donne si erano scambiate il gesto affettuoso in un supermercato di Honolulu, un atteggiamento che ha infastidito un poliziotto fuori servizio ma ancora in uniforme che ha provveduto all'arresto. Le due donne sono state fermate per tre giorni e condannate per oltraggio e obbligate a rimanere cinque mesi sull'isola come condizionale.