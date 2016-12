Usa, auto si schianta e prende fuoco: il passeggero salvato dal coraggio di un poliziotto

E' uno strepitoso salvataggio quello avvenuto ad Athens, in Georgia (Usa): il poliziotto Dan Whitney è riuscito a strappare alle fiamme un passeggero incastrato nella sua auto, mentre quest'ultima andava a fuoco. Il guidatore - per cause ignote - si è schiantato contro un albero a bordo della strada, causando l'incendio della vettura nel quale ha poi perso la vita. Il passeggero, invece, è stato salvato dal pronto intervento dell'agente.