Usa, auto piomba su corteo di studenti: 4 morti e 22 feriti in Oklahoma

Il timore per un attentato o per l'azione di un killer che cercava la strage è aleggiato per diverse ore. Alla fine gli investigatori hanno chiarito che con tutta probabilità si è trattato di un incidente. Al volante dell'auto, infatti, c'era la 25enne sospettata di guidare in stato di ebbrezza.



Intanto i testimoni raccontano di una scena terribile. L'auto, che non faceva parte del corteo della sfilata, si è avvicinata a forte velocità all'altezza dell'incrocio dove era prevista la fine della sfilata di studenti.



Prima ha travolto un agente in sella alla sua motocicletta, poi è piombata sugli spettatori. Per quelli che si sono trovati sulla traiettoria del veicolo non c'è stato nulla da fare. La scena dopo l'impatto scioccante, con decine di corpi a terra, insanguinati, e un fuggi fuggi generale tra urla e pianti. Sul posto sono immediatamente arrivati decine di mezzi dei soccorsi e anche elicotteri-ambulanza che hanno trasportato i feriti gravi nei più vicini ospedali, tra Oklahoma City e Tulsa.



Il bilancio delle vittime - affermano le autorità - purtroppo è ancora provvisorio, visto che molti dei feriti versano in condizioni molto preoccupanti.