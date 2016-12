Usa, autista perde il controllo di uno scuolabus in Tennessee: morti sei bambini, almeno 23 i feriti

Un drammatico incidente ha coinvolto uno scuolabus a Chattanooga, in Tennessee, negli Stati Uniti. Sei bambini sono rimasti uccisi, mentre altre 23 persone sarebbero state ricoverate in ospedale. A bordo del mezzo, schiantatosi contro un albero e rovesciatosi, c'erano in tutto almeno 35 bambini, tutti in età scolastica, compresa tra l'asilo e l'ultimo anno delle elementari.