Usa, aumento immigrati da Messico

Le autorità Usa hanno fermato nel solo mese di agosto quasi 10mila persone che tentavano di passare illegalmente la frontiera dal Messico: un incremento del 52% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Da ottobre 2014 sono stati fermati circa 35mila minori non accompagnati e oltre 34.500 persone in nuclei famigliari, principalmente madri con bambini. Non è chiaro cosa abbia determinato l'aumento dei flussi.