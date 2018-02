Usa, attivisti pubblicano su Nyt onorevoli pagati da lobby armi

Due gruppi che si battono per una legge più restrittiva sulle armi hanno speso 230mila dollari per due pagine di pubblicità sul New York Times per elencare i circa 100 membri del Congresso che hanno accettato donazioni dalla National Rifle Association, la potente lobby americana delle armi. Oltre ai nomi, pubblicata anche la citazione di un alunno del liceo di Parkland, teatro dell'ultima sparatoria di massa, che chiede agli adulti di "fare qualcosa".