Usa, attivista nera si è impiccata

Sandra Bland, l'afroamericana di 28 anni trovata morta il 13 luglio in una cella in Texas, si è impiccata con un sacchetto di plastica trasparente legato in un nodo scorsoio. Lo ha reso noto un rapporto dell'autopsia. La donna fu arrestata in seguito a un litigio con l'agente che l'aveva fermata per un'infrazione stradale.