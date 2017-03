Usa, attesa tempesta neve nel nord-est: allerta a New York e Boston

Il nord-est degli Stati Uniti si prepara all'arrivo di una grande tempesta di neve, con probabili disagi per i trasporti in città come New York, Boston e Filadelfia. Secondo il Servizio nazionale di meteorologia sono previsti 15 centimetri di neve, ma in alcune aree potrebbero caderne anche 45 centimetri. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha raccomandato ai cittadini di evitare spostamenti non necessari durante la tormenta.