Usa: attentatore colpito da polizia

Dopo ore di trattative, i cecchini delle forze dell'ordine hanno sparato contro l'uomo che nella notte ha assaltato il quartier generale della polizia a Dallas, in Texas. Ancora non si sa se l'uomo, che si era barricato in un furgone, sia vivo o morto. Si è chiarito intanto che ad attaccare è stato soltanto lui e non, come si temeva inizialmente, un commando di uomini armati. Allarme rientrato, ha assicurato il capo della polizia Dustin Brown.