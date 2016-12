Usa, attacco con machete in un ristorante in Ohio: 4 persone ferite

L'uomo ha tentato di assalire anche gli agenti - Dopo la fuga, grazie alle testimonianze degli avventori e ad alcuni filmati, la polizia lo ha braccato quasi subito e un agente gli ha sparato quando è uscito dalla vettura avanzando con il machete in una mano e un coltello nell'altra.



Ancora non chiaro il motivo dell'attacco - La polizia non ha indicato la sua città di nascita e sta ancora indagando, insieme all'Fbi, per chiarire il movente dell'attacco. L'uomo era stata nel locale mezzora prima dell'assalto e se n'era andato dopo una conversazione con un dipendente.



Uno dei quattro feriti è in condizioni definite "critiche" dai media locali.