Usa, asta record da 65 milioni di dollari per le memorie di Obama

L’asta per i diritti globali dei primi due libri dell'ex presidente americano Barack Obama e della consorte Michelle si è conclusa con la vittoria della casa editrice Penguin Random House che pagherà oltre 65 milioni di dollari (circa 61,5 milioni di euro). Lo scrive il Financial Times nella sua edizione online, sottolineando che la cifra, raggiunta dopo "un'asta da blockbuster", rappresenta un nuovo record per le memorie di ex inquilini della Casa Bianca.

L'ex presidente e sua moglie stanno scrivendo separatamente i due libri autobiografici ma venderanno i diritti insieme. La Penguin Random House non ha voluto commentare le indiscrezioni, prosegue il giornale, ma fonti vicine all'asta hanno confermato questa somma. Tra i vari “concorrenti” hanno partecipato anche le case editrici HarperCollins (Murdoch) e Simon & Schuster (CBS).



Libri di Barack Obama - "Era dai tempi di Lincoln che un presidente non era guidato nelle proprie convinzioni dalla lettura e dalla scrittura, così come lo è Barack Obama", aveva scritto il New York Times mostrando un lato dell'ormai ex-presidente quasi inedito, l'Obama lettore e scrittore, leader del mondo occidentale, ma attento alle "storie" che uniscono i popoli.



Nel corso degli anni l'ex presidente ha pubblicato diversi libri tra cui “I sogni di mio padre” nel 1995 con una seconda edizione nel 2004 (la versione in audiolibro fu premiata nel 2006 con un Grammy Award for Best Spoken Word Album); “L’audacia della speranza” uscito nel 2006, che delinea le sue convinzioni politiche e “Sulla razza” nel 2008. Obama ha scritto anche un libro per bambini, “Of Thee I sing. A letter to my daughters”, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.