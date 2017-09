Usa, assolto agente che uccise nero: continuano gli scontri a St. Louis

Nuovi scontri tra polizia e manifestanti hanno avuto luogo per la seconda notte consecutiva a St. Louis, nel Missouri, dove centinaia di persone sono scese in piazza contro l'assoluzione di un ex agente bianco per l'uccisione nel 2011 di un ragazzo nero, al quale aveva sparato cinque volte dopo un inseguimento. La tensione è salita dopo un corteo, per lo più pacifico, che ha inneggiato al movimento "Black Lives Matter" (Le vite dei neri contano).