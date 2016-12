Usa, assicurazione sanitaria gratuita per i cani dell'esercito in pensione

13 novembre 2014 Usa, assicurazione sanitaria gratuita

13:48 - Da oggi i cani che hanno prestato servizio nelle Forze armate statunitensi potranno contare sull'assicurazione sanitaria gratuita. Merito di tre associazioni, che hanno deciso di sobbarcarsi l'intera spesa per garantire quella copertura che gli Usa garantiscono solo ai militari "umani". "Il lavoro di questi soldati a quattro zampe è importantissimo. Contribuiscono a salvare centinaia di vite ciascuno", spiegano i sodalizi.

"I cani sono fondamentali per le forze armate tanto quanto gli esseri umani. Ma, a differenza di questi ultimi, agli animali non è garantita un'assicurazione sanitaria dal giorno in cui vanno in pensione", chiarisce Ron Aiello, presidente della U.S. War Dogs Association.



Protagoniste di questa iniziativa sono anche l'American Humane Association e il Red Bank Veterinary Hospital, gruppo di cinque ospedali del New Jersey operativi fin dal 1986.