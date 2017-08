Usa, Assange: "Ho consigliato io a Trump Jr. di pubblicare mail"

"Ho detto io a Trump Jr. di pubblicare le email, possibilmente con noi". Lo ha sostenuto Julian Assange su Twitter. Il fondatore di Wikileaks ha detto di aver contattato il figlio di Donald Trump per convincerlo a pubblicare integralmente le mail sui suoi contatti con i russi "e non lasciare che fossero i suoi nemici a farlo, spremendo frasi isolate per settimane o mesi". Due ore dopo Donald Jr. ha pubblicato il materiale autonomamente.