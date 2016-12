Usa: Assad lasci con un negoziato

"Il leader siriano Bashar al Assad deve lasciare, ma non necessariamente subito, piuttosto dopo un negoziato". Lo ha detto il segretario di Stato americano John Kerry da Londra. "La sua uscita di scena - ha spiegato - non deve avvenire in un giorno o mese preciso", ma al termine di "un processo" in cui "tutte le parti in causa" si mettano d'accordo.