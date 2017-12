Usa, arruolamento transgender sbloccato da giudice federale

Dal primo gennaio i cittadini americani transgender potranno fare richiesta per entrare nell'esercito. Un giudice federale ha fermato infatti il tentativo dell'amministrazione Trump di bloccarne l'ingresso, ritenendo non valide le argomentazioni della Casa Bianca che aveva sostenuto che la scadenza del primo gennaio fosse troppo stretta per formare il personale necessario a valutare le richieste.