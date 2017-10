Usa, arriva la tempesta Nate: allerta in Alabama e Louisiana

Il centro americano per gli uragani ha emesso un'allerta per la Louisiana sudorientale, la costa del Mississippi e dell'Alabama in vista dell'arrivo tra sabato notte e domenica mattina (ora locale) di Nate, che per ora è una tempesta tropicale. Dopo aver scaricato piogge torrenziali sull'America centrale, provocando almeno ventidue morti, la tempesta è ora diretta verso la penisola dello Yucatan, in Messico.