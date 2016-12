Usa, arrestato per un furto di 5 dollari: 24enne muore di fame in cella

Arrestato per aver rubato un paio di snack e una bibita, per un valore di 5 dollari, in un supermercato a Portsmouth, in Virginia, il 24enne Jamycheal Mitchell, afroamericano con disturbi mentali, è morto di fame in cella dopo 4 mesi di detenzione. Per le autorità carcerarie si è trattato di "morte per cause naturali" ma la famiglia racconta che il giovane da tempo rifiutava il cibo senza che nessuno intervenisse.