Usa: arrestato per aver rapito una donna, 45enne confessa 7 omicidi

Un agente immobiliare di 45 anni, arrestato in South Carolina, ha confessato sette omicidi. Per l'uomo le manette sono scattate dopo il ritrovamento, in un container su un terreno di sua proprietà, di una 30enne scomparsa ad agosto e che era tenuta segregata e legata a una catena. La donna ha raccontato di aver visto uccidere il fidanzato, il cui corpo è stato trovato non lontano dal cointainer. Ancora da chiarire l'identità delle altre vittime.