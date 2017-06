Usa, arrestato ex diplomatico accusato di essere una spia dei cinesi

Nuovo caso di presunto spionaggio tra Usa e Cina: l'Fbi ha arrestato Kevin Mallory, 60 anni, ex diplomatico, con l'accusa di aver passato documenti segreti a Shanghai durante un suo viaggio. Mallory aveva un nulla osta di alto livello per accedere alle informazioni classificate, prima di cessare la sua attività pubblica nel 2012 e diventare un consulente. Secondo il Wp lavorava per la Cia. L'uomo ora rischia l'ergastolo.