Usa, arrestata la pornostar Stormy Daniels: scatenò bufera su Trump

La pornostar Stormy Daniels , finita al centro delle cronache dopo aver rivelato di essere stata pagata 130mila dollari per tacere su un suo rapporto con il presidente Donald Trump , è stata arrestata a Columbus, in Ohio. Lo ha denunciato il suo avvocato, parlando di "motivazioni politiche" . La donna è stata fermata mentre si esibiva in uno stripclub . Sarebbe accusata di aver permesso a un cliente di toccarla, violando così le leggi dello Stato.

La Daniels si stava esibendo allo strip club Sirens, quando avrebbe consentito ad un cliente di toccarla: una legge dello Stato, ha spiegato l'avvocato della donna, Michael Avenatti, vieta di toccare una persona nuda o seminuda almeno che non si sia un familiare.



"E' assurdo che la polizia impieghi le sue risorse per operazioni come questa - aggiunto Avenatti -. Puzza di disperazione, combatteremo tutte le false accuse".



Stormy Daniels e Donald Trump - La Daniels è stata assurta agli onori della cronaca per aver avuto nel 2006 un "incontro sessuale" con Donald Trump, allora già sposato con Melania: nel 2016, un mese prima delle elezioni presidenziali, il legale del tycoon avrebbe stipulato con la Daniels un accordo di non divulgazione della storia in cambio di 130mila dollari. L'accordo è stato però reso pubblico a inizio anno dal Wall Street Journal, scatenando una bufera sul presidente e il suo legale.