Usa, arrestata e rilasciata la pornostar Stormy Daniels: "Cadute le accuse"

Cadono le accuse nei confronti di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione con Donald Trump nel 2006. La donna era stata arrestata e poi rilasciata per avere permesso ad alcuni clienti di toccarla in un night di Columbus, in Ohio, in violazione delle leggi statali. La Procura locale ha lasciato cadere le accuse in quanto queste riguarderebbero solo comportamenti reiterati, mentre Daniels si sarebbe esibita una sola volta.

La Daniels si stava esibendo allo strip club Sirens, quando avrebbe consentito ad un cliente di toccarla: una legge dello Stato, ha spiegato l'avvocato della donna, Michael Avenatti, vieta di toccare una persona nuda o seminuda almeno che non si sia un familiare. "E' assurdo che la polizia impieghi le sue risorse per operazioni come questa. Puzza di disperazione", aveva tuonato il legale. Nel pomeriggio, lo stesso Avenatti ha poi fatto sapere attraverso un post su Twitter che le accuse rivolte alla pornostar "sono state fatte completamente cadere".



Stormy Daniels e Donald Trump - La Daniels è stata assurta agli onori della cronaca per aver avuto nel 2006 un "incontro sessuale" con Donald Trump, allora già sposato con Melania: nel 2016, un mese prima delle elezioni presidenziali, il legale del tycoon avrebbe stipulato con la Daniels un accordo di non divulgazione della storia in cambio di 130mila dollari. L'accordo è stato però reso pubblico a inizio anno dal Wall Street Journal, scatenando una bufera sul presidente e il suo legale.