Usa, arrestata coppia in fuga dopo aver ucciso due agenti

06:54 - E' stata arrestata in Calfornia la coppia in fuga dopo aver ucciso due agenti di polizia: sarebbero di origine latinoamericana, ma è ancora mistero sul movente. Il primo agente era stato ucciso a Sacramento dopo essersi avvicinato all'auto dei due per un controllo. Il secondo faceva invece parte di una pattuglia di Placer, come un terzo poliziotto rimasto ferito. Ferito anche un automobilista che si era rifiutato di dare ai due le chiavi dell'auto.

La fuga dei due è iniziata quando un agente si è avvicinato alla loro auto, ferma nel parcheggio di un hotel a Sacramento, per un controllo: l'uomo ha aperto il fuoco, colpendo alla testa l'agente e uccidendolo: il poliziotto, che aveva alle spalle 15 anni di carriera, lascia la moglie e due figlie.



La coppia è quindi fuggita, e poco dopo ha aperto il fuoco anche contro un automobilista che si rifiutava di cedere le chiavi della propria auto e che è rimasto ferito nella sparatoria. Dopo aver rubato l'auto, i due hanno proseguito la fuga rubando successivamente una terza auto. Raggiunti dalla polizia a Placer, i due hanno ripreso a sparare uccidendo un agente e ferendone un altro.



La folle corsa della coppia è terminata quando i due si sono asserragliati all'interno di un'abitazione, dove sono stati arrestati. L'uomo è stato identificato come Marcello Marquez, 34 anni.