Usa, "armi a microonde per attacchi acustici a diplomatici a Cuba"

Medici e scienziati ritengono che armi a microonde potrebbero essere la causa dei disturbi accusati da diversi diplomatici americani a Cuba e anche in Cina. Questi "attacchi acustici" hanno provocato anche tensioni diplomatiche fra Washington e L'Avana. Lo scrive il New York Times. La squadra di esperti che ha esaminato 21 funzionari Usa a Cuba non aveva menzionato tale possibilità in un precedente rapporto.