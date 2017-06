27 giugno 2017 16:04 Usa, appello di una madre a Trump: “Senza Obamacare mio figlio a rischio” Ethan (3 anni) soffre di problemi al cuore. Senza la legge voluta da Obama, un intervento sarebbe costato oltre 200 mila dollari. Una riforma potrebbe ora cancellare alcune coperture.

“Gli hanno prescritto 5 diversi farmaci al giorno. Non sarebbe possibile averne nemmeno uno senza l’assicurazione”. A parlare tramite twitter è Ali Chandra, madre del piccolo Ethan (3 anni), a cui è stata diagnosticata una rara sindrome al cuore. La donna del New Jersey fa riferimento all’Obamacare, la legge senza la quale non sarebbero state possibili le costose cure del figlio, e che ora potrebbe essere smantellata.

“Sembra opportuno, adesso che si sta discutendo il Trumpcare, mostrare il conto dell’operazione più recente al cuore di Ethan”: con questo tweet Chandra ha lanciato un appello all’attuale presidente, la cui riforma potrebbe rendere di nuovo onerose le cure del figlio. Sotto la scritta compare la foto con la cifra di quanto avrebbe dovuto pagare senza l’Obamacare, 231.115 dollari anziché 500. “Voglio solo condividere la nostra storia – ha fatto sapere la donna – per far capire alla gente che la politica si occupa di persone, che dietro alle statistiche che si leggono non ci sono solo numeri”.