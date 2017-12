Usa, appello contro espulsione giornalista messicano scomodo

Il National Press Club e altri difensori della libertà di stampa hanno lanciato un appello al governo americano perché conceda asilo al giornalista messicano Emilio Gutierrez, che rischia di essere espulso dopo essere fuggito una decina di anni fa in Usa per una serie di articoli contro la corruzione nell'esercito messicano. Gutierrez, che ha impugnato l'espulsione, teme di essere ucciso se rimpatriato in Messico.