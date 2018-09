Usa, aperta indagine penale su Tesla dopo tweet di Musk

L'indagine penale si affianca a quella civile aperta dalla Sec, l'autorità di Borsa, che vuole capire se ci sia stata una manipolazione del mercato. All'inizio, il titolo fu protagonista di un rally; poi, gli analisti si mostrarono scettici sul piano di Musk, che sosteneva di avere i fondi per l'operazione. Il titolo Tesla si spinse fino a 387,46 dollari, lontano comunque dai 420 dollari che il Ceo di Tesla propose di offrire ai soci per realizzare il delisting. Ora, il titolo Tesla vale 282 dollari ma dopo la notizia dell'indagine per frode è crollato ulteriormente.