Usa, Ap rivela: "Nella cassaforte del National Enquirer storie scottanti su Trump mai pubblicate"

Il tabloid scandalistico National Enquirer teneva una cassaforte dove custodiva materiale potenzialmente dannoso per Donald Trump mai pubblicato. Lo riferisce l'agenzia Ap. Il dettaglio emerge dopo che diversi media Usa hanno reso noto che le autorità federali hanno concesso l'immunità all'editore del National Enquirer, David Pecker (noto per la sua amicizia con Trump) nell'ambito dell'inchiesta su Michael Cohen, ex avvocato del presidente americano.