Usa, anziana si perde e scrive "Help" con i rami: salva dopo 9 giorni

E' sopravvissuta per nove giorni bevendo acqua da un piccolo stagno e nutrendosi di piante e foglie. Poi ha scritto con rami e pietre "Help" ed è stata individuata e tratta in salvo. Protagonista della storia è Ann Rodgers, 72enne rimasta senza carburante mentre attraversava a bordo della sua auto una foresta in Arizona (Usa), sulle White Mountains. La donna è rimasta "intrappolata" mentre si stava dirigendo dai nipoti a Phoenix.