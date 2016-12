Usa, ancora proteste contro violenza polizia: arresti ad Atlanta

Una Dallas blindata attende Obama per i funerali dei 5 agenti bianchi uccisi da un cecchino nero. Nella notte intanto sono proseguite le proteste contro la violenza della polizia. Ad Atlanta centinaia di persone sono scese in piazza e la tensione con le forze dell'ordine è salita, traducendosi in diversi arresti. In centinaia hanno invaso anche le strade di Chicago.