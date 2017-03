Usa, anche vice presidente Pence usò mail privata da governatore

Anche il vice presidente Mike Pence usò una email privata quando era governatore dell'Indiana e fu hackerato. Le leggi dello Stato non impediscono ai dirigenti pubblici di avere un account privato ma prevedono che tutti gli atti legati agli affari di Stato siano conservati e resi disponibili al pubblico. Per l'Indianapolis Star, che ha dato la notizia, Pence usò l'account privato per discutere questioni sensibili e di sicurezza interna.