Usa, anche il genero di Trump incontrò l'ambasciatore russo

Anche Jared Kushner, consigliere senior e genero di Donald Trump, incontrò l'ambasciatore russo in Usa Serghiei Kisliak, ma dopo le elezioni. E' stata la stessa Casa Bianca a confermare la notizia. Kushner incontrò Kisliak a dicembre nella Trump Tower insieme a Michael Flynn, diventato poi consigliere per la Sicurezza nazionale e costretto alle dimissioni per aver nascosto al vicepresidente Mike Pence di aver discusso di sanzioni con Kisliak.