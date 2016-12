Usa,amministrazione Obama sospende sforzi per trattato commercio Tpp

L'amministrazione Obama ha sospeso i suoi sforzi per far passare al Congresso l'accordo di libero commercio trans-pacifico (Tpp) prima che il presidente eletto Donald Trump si insedi. Lo riferiscono fonti governative, aggiungendo che Obama tenterà di spiegare la situazione ai leader degli altri 11 Paesi firmatari della partnership la prossima settimana in Perù, quando parteciperà ad un summit regionale.