Usa, ambulante vende fiori davanti a una scuola: agente la aggredisce

Vende fiori davanti a una scuola superiore di Perris, in California, quando viene avvicinata da un poliziotto, aggredita, strattonata e arrestata per vendita abusiva. L'episodio, accaduto il 7 giugno scorso, è stato ripreso in un video che mostra la lotta tra la donna e l'agente che la afferra per i capelli, la costringe a terra e le si siede sopra. Le immagini, pubblicate su Twitter solo qualche giorno fa, hanno scatenato l'indignazione del web.

L'arresto di Juanita Mendez-Medrano, 52 anni, ha sollevato molte polemiche per l'eccessivo uso della forza da parte della polizia nel corso degli arresti. La pagina ufficiale di Facebook del dipartimento di polizia di Perris ha ricevuto una valanga di commenti negativi degli utenti. "Sono assolutamente disgustato di vedere un ufficiale di polizia di Perris trattare in quel modo una donna che sta cercando di guadagnarsi da vivere" si legge nei post su Twitter.



La risposta della polizia - Il dipartimento della polizia di Perris è dovuto intervenire con una dichiarazione ufficiale: "La signora Mendez-Medrano ha rifiutato di collaborare come necessario per consentire al nostro ufficiale di rilasciarle una citazione. - si legge nella nota - Ha rifiutato di fornire il suo nome e ha tentato di scappare. Il nostro ufficiale ha ripetutamente spiegato alla signora Mendez-Medrano perché è stata arrestata. E' solo stata trattenuta da un braccio e la lotta è stata frutto della sua resistenza. Dopo aver dato diversi nomi falsi e cercato di scappare, la donna è stata arrestata per aver violato l'ordinanza cittadina e ostacolato la giustizia ".



La spiegazione della polizia non sembra aver convinto chi ha visto il video e ha sentito la donna urlare in spagnolo che stava solo cercando di fare una vita onesta e che stava male.