Usa: Alyssa Carson, la 13enne che sogna di andare su Marte

Per ora parla spagnolo, francese, cinese e inglese, e studia scienze alla Baton Rouge International School, ma Alyssa ha già programmato i prossimi 20 anni della sua vita.



Dopo la maturità, vuole studiare a Cambridge, laurearsi alla International Space University of France e conseguire un dottorato in astrofisica.



La Nasa pensa che la ragazzina abbia i numeri per farcela e le ha già affibbiato un nome in codice, che lei porta con fierezza: Blueberry. Per Alyssa, invece, il fallimento non è nemmeno preso in considerazione.



"Molte persone - afferma Alyssa - pensano che la Nasa sia finita. Non lo è. Sta lavorando duramente per mettere a punto nuove tecnologie e portare i primi astronauti su Marte".



Sul suo blog, la ragazzina spiega perché è sempre stata affascinata dal pianeta rosso. "Vorrei andarci - scrive la ragazza - perché nessuno vi è mai stato. Marte ha circa le stesse dimensioni della Terra e ha due calotte di ghiaccio simili ai nostri poli: significa che c'è acqua. Potrebbe essere la nostra prossima Terra".



Nessuna pressione da parte dei genitori. "Non sono stato io a spingerla in questa scelta, ma è stata lei a tirare dentro me", racconta il padre, Bert Carson. "Ha una grande volontà e penso che non rinuncerà mai al suo sogno, ma, se anche dovesse farlo, non sarà un problema perché potrà sempre fare altro".



Nel frattempo padre e figlia non dimenticano che Alyssa ha solo 13 anni e deve godersi anche la sua età. Quando non si prepara per fare la storia dell'esplorazione spaziale, gioca a calcio, suona il piano e organizza pigiama party con le amiche. In attesa di coronare il suo sogno.