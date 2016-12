Usa, alluvioni in Kentucky: 19 persone intrappolate in una grotta

Diciannove persone sono intrappolate in una grotta, la Hidden river cave, in Kentucky, negli Usa, a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua provocato dalle forti piogge che si sono abbattute sulla zona. Lo riferisce il comandante dei vigili del fuoco locale, Donnie Parker. Si tratta di due gruppi di turisti e di un paio di poliziotti che avevano tentato di soccorrerli. Quattro persone sono riuscite a mettersi in salvo.