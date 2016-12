Usa, allerta tornado in 4 Stati: rischi per 3,6 milioni di persone

Allerta tornado per 3,6 milioni di persone tra Nebraska, Kansas, Oklahoma e nord del Texas. "Non si tratta di uno o due tornado, ma di una ondata con perturbazioni multiple - ha spiegato alla Cnn la meteorologa Allison Chinchar -: alcuni dei tornado potrebbero anche 'vivere' a lungo e con un lungo strascico, che vuol dire che possono toccare il terreno in maniera prolungata", elemento che presuppone danni ingenti.